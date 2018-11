Bottas domina los ensayos en Abu Dabi, Alonso comienza a despedirse

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue el más rápido en las dos primeras sesiones libres del Gran Premio de Abu Dabi este viernes, en una jornada en la que Fernando Alonso (McLaren), que se retira de la competición el domingo, fue 13º.

Con un crono de 1 minuto, 37 segundos y 236/1000, Bottas aventajó a los dos Red Bull, del holandés Max Verstappen y del australiano Daniel Ricciardo, en 44 y 148 milésimas respectivamente.

El finlandés busca su primer triunfo en 2018 en un circuito que le trae buenos recuerdos, ya que ganó en 2017.

Su compañero, el británico Lewis Hamilton, campeón mundial por quinta vez esta temporada, terminó en cuarto puesto por delante de los Ferrari del finlandés Kimi Räikkönen y del alemán Sebastian Vettel.

Excepcionalmente este fin de semana, Hamilton luce el número 1, un detalle de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), pero conserva sobre su motor y en las hojas de clasificación el dorsal de carrera, el 44.

Más lenta, en la primera sesión dominaron Verstappen y Ricciardo. Tampoco dejó muchas enseñanzas al disputarse a pleno día, condiciones que no tienen nada que ver con la puesta de sol, como se disputarán la clasificación y la salida de la carrera.

Poco después de esta sesión, el francés Esteban Ocon (Racing Point Force India), 10º en la clasificación combinada este viernes, fue nombrado oficialmente piloto reserva de la escudería Mercedes.

Alonso, dos veces campeón del Mundo con Renault (2005 y 2006), que se retira este domingo de la Fórmula 1, quedó en el puesto 13 por detrás de su compatriota Carlos Sainz Jr (Renault).

En Emiratos Árabes Unidos el campeón español vivirá una jornada especial, arropado por toda su familia.

Vettel dio su impresión sobre la retirada de Alonso a los medios españoles. "El mundo sigue girando y lo hace muy deprisa, no sé si veremos una gran diferencia. No lo digo por Fernando, será lo mismo cuando nos vayamos Hamilton o yo, el espectáculo seguirá. Como dice la canción, 'the show must go on'".

El alemán, muy criticado esta temporada por los errores que le han costado no poder competir hasta el final con Hamilton, reconoció su parte de culpa.

"Es cierto que he tenido fallos, pero creo que Ferrari no hubiera sido campeón incluso sin mis errores", dijo.