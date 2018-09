Bradley supera a Rose y gana torneo BMW

El estadounidense Keegan Bradley terminó con seis años sin victorias al ganar este lunes en hoyo de desempate el torneo BMW Championship, tercero de los cuatro eventos de playoffs de final de temporada en la PGA.

Bradley, de 32 años, doblegó al inglés Justin Rose, quien a pesar de perder ante su rival se convierte en el nuevo número uno del mundial.

Bradley y Rose completaron las cuatro rondas empatados con 260 golpes (-20) en canchas de Aronimink en Filadelfia.

La victoria es la primera de Bradley desde la captura del WGC Bridgestone Invitational-2012 y el quinto título en su carrera profesional.

"Me han pasado muchas cosas durante estos seis años", dijo Bradley después de la victoria.

"Hoy me sentí tan tranquilo. Fue muy, muy extraño porque normalmente no miro las tablas de clasificación, pero miré todo el día y me sentí tan sólido", añadió.

Dos estadounidenses, Billy Horschel y Xander Schauffele, terminaron terceros.

En tanto, el también estadounidense Tiger Woods regresó al circuito esta temporada, terminó en sexto lugar gracias a una última ronda con 65 impactos (-5) para totalizar 263 (-17).

Woods avanza cinco puestos en el ranking mundial, al lugar 21, tras comenzar el año en el 656.

El español Jon Rahm terminó en el puesto 24 con 269 golpes (-11), mientras que su compatriota Rafa Cabrera Bello, el mexicano Abraham Ancer y el argentino Emiliano Grillo quedaron en los puestos 41, 51 y 61 en ese orden.

Los 30 primeros clasificados avanzan al torneo de Atlanta, cuarto y último evento de playoff de la Copa FedEx, que otorga 10 millones de dólares al ganador.

Resultados (par 70):

1. Keegan Bradley USA) 260 (66-64-66-64) * ganó en desempate

2. Justin Rose (ENG) 260 (66-63-64-67)

3. Billy Horschel (USA) 261 (64-67-66-64)

. Xander Schauffele (USA) 261 (63-64-67-67)

5. Rory McIlroy (NIR) 262 (62-69-63-68)

6. Tiger Woods (USA) 263 (62-70-66-65)

. Webb Simpson (USA) 263 (66-67-65-65)

8. Tony Finau (USA) 264 (68-64-67-65)

. Francesco Molinari (ITA) 264 (70-63-64-67)

. Rickie Fowler (USA) 264 (65-65-65-69)

. Tommy Fleetwood (ENG) 264 (71-62-62-69)