Brady se molesta por pregunta en su primer encuentro con la prensa

Tom Brady calificó de “ridículo” el que se sugiera que la suspensión del receptor de los Patriots Julian Edelman tenga vínculo con el preparador físico personal del quarterback.

Los cuestionamientos sobre el gurú Alex Guerrero el sábado provocaron que Brady interrumpiera abruptamente su primera comparecencia ante la prensa durante el campamento de pretemporada.

"No tengo nada que comentar, simplemente ridículo. Me voy”, expresó Brady antes de marcharse.

Edelman desestimó una pregunta similar en su primera reacción tras ser sancionado con cuatro partidos de suspensión por quebrantar el reglamento de sustancias prohibidas de la NFL. El receptor expresó su afinidad hacia Guerrero.

“I have no comment. ... That’s just ridiculous." – Tom Brady pic.twitter.com/qPYY7KYEkG