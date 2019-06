Brasil busca ganar su Copa América y romper con una sequía de 12 años

Privado de su estrella Neymar, lesionado, Brasil tratará de recuperar su imagen de potencia futbolística en la Copa América que albergará del 14 de junio al 7 de julio, pese a que la Canarinha no gana el torneo continental desde hace 12 años y su pentacampeonato mundial data ya de 2002.

Y lo hará con un equipo que mezcla veteranía con nuevos valores que deben comenzar a demostrar su valía internacional de cara al Mundial de Catar 2022.

La selección brasileña jugará su primer partido este viernes 14 de junio cuando reciba a Bolivia en el choque inaugural en Sao Paulo.

El equipo de Tite deberá despojarse de la Neymardependencia que ha acompañado a la Verdeamarela en los últimos años, con un Neymar que pese a tener sólo 27 años es ya el cuarto máximo goleador de la Seleçao (con 60 tantos), superando ya a mitos como Romario y Jairzinho, aunque por detrás de Pelé, Zico y Ronaldo.

"Tácticamente, (el DT) Tite va a tener que armar una selección sin uno de sus mejores jugadores, Neymar. Pero eso no impide que Brasil haga grandes juegos y consiga conquistar el título de la Copa América", aseguró el miércoles a la prensa Cafú, exlateral derecho de la Canarinha con la que ganó los Mundiales de 1994 y 2002.

Pero puede que, por esta vez, la baja de Neymar sea beneficiosa para el equipo, ya que el delantero del París SG iba a tener que convivir durante el torneo con las acusaciones de violación que pesan sobre él, y por lo que tendrá que declarar este jueves en Sao Paulo.

Eso ocurrió después de que Tite decidiese retirarle la capitanía en favor de Dani Alves, de 36 años y único jugador del plantel actual superviviente del equipo que conquistó la Copa América en Venezuela 2007, el último gran torneo ganado por los brasileños.

Bola na rede durante o treino de ontem! Bela tabelinha e finalização com estilo do Paquetá. Para entrar no clima da estreia de sexta-feira, hein?

🇧🇷 x 🇧🇴 - 14/06 - 21h30 pic.twitter.com/WwblnwSwvW