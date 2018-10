Brasil doblega 2-0 a Arabia Saudita

Los goles de Gabriel Jesús y Alex Sandro en las postrimerías de cada tiempo le dieron a Brasil la victoria 2-0 ante Arabia Saudita en un partido amistoso este viernes.

Gabriel Jesús abrió el marcador tras recibir un pase de Neymar a los 43 minutos. Alex Sandro selló la victoria con un cabezazo cerca del final del partido jugado en el estadio de la Universidad Rey Saud.

El árbitro holandés Danny Makkelie expulsó al arquero saudí Mohammed Al-Owais a los 84 luego que el VAR confirmó que tocó el balón con la mano fuera del área.

Brasil salió con Philippe Coutinho, Jesús y Neymar conformado una línea de tres atacantes, pero no fue hasta cumplida la media hora que puso en apuros a los anfitriones. Una acrobática intervención de Al-Owais repelió por encima del travesaño el cabezazo de Jesús.

Pero el jugador del Manchester City no desaprovechó la oportunidad que se le presentó al final de la primera parte con el buen pase de Neymar.

Gabriel Jesus’ goal still the difference here 🇸🇦 #KSABRA 🇧🇷 pic.twitter.com/Z2r4E9poPU