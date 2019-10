Brasil empata otra vez

Brasil encadenó su cuarto partido sin victoria al empatar en un amistoso con Nigeria (1-1), este domingo en Singapur, en un duelo marcado por la lesión de Neymar, que se retiró con molestias en el muslo izquierdo.

En el minuto 8, el jugador de 27 años se llevó la mano al muslo poco después de un esprint, pero siguió en el terreno de juego, hasta que cinco minutos después fue sustituido por Philippe Coutinho.

"Lo que sucedió realmente es que no sintió un dolor muy agudo, un episodio intenso de dolor, sintió una molestia", señaló el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar.

"Pidió continuar porque creyó que podría desaparecer porque no era nada consistente, pero luego vio que no era normal y prefirió salir para no tener ninguna complicación mayor", añadió en declaraciones a la televisión brasileña.

"La primera evaluación nos muestra un cuidado específico, un poco mayor. Las primeras 24 horas son fundamentales para entender lo que sucedió, si fue sólo cansancio muscular o fue un tipo de lesión que necesitamos cuidar", concluyó.

En el banquillo, el equipo médico de la 'Seleçao' le puso una bolsa de hielos en la parte trasera del muslo del atacante, quien disputaba su partido 101 con Brasil.

Esta lesión podría comprometer su regreso a la Liga de Campeones en el campo del Brujas, el próximo 22 de octubre, con el PSG.

La estrella ya se había lesionado con la Seleçao el 5 de junio, en el tobillo, en un amistoso contra Catar que le costó la participación en la Copa América, que Brasil ganó en casa en julio.

La Seleçao, que no gana desde que consiguió el torneo continental, extendió su racha negativa. Había empatado, también 1-1, ante Senegal el jueves, en su otro duelo disputado en Singapur. En septiembre igualó 2-2 contra Colombia y cayó por 1-0 frente a Perú.

"Fueron dos partidos de prueba, para ver alineaciones distintas. Es un período en el que tenemos que probarnos y encontrarnos, pero tenemos que encontrar lo más rápido posible el patrón de juego que teníamos, que era bien sólido", señaló el central Marquinhos.

Protagonista de una muy buena primera parte, Nigeria se fue al descanso por delante gracias al gol de Joe Aribo (34), que se dio un festín en medio de tras brasileños antes de batir a Ederson.

En la segunda mitad Brasil dispuso de un buen puñado de ocasiones. El centrocampista del Real Madrid Casemiro igualó (48) al rebañar un remate de cabeza de Marquinhos que se fue al larguero.

El propio Casemiro tuvo el triunfo en su testa a la hora de juego, pero su remate se fue al larguero.

Ficha técnica

BRASIL ESCALADO! Tite definiu assim a escalação da #SeleçãoBrasileira para encarar a Nigéria, daqui a pouco, em Singapura! #JogaBola 🇧🇷🇳🇬 | #BRAxNIGpic.twitter.com/HUdmutCglR— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 13, 2019

Esta es la ficha técnica del partido Brasil-Nigeria (1-1), este domingo, en partido amistoso disputado en Singapour:

Estadio: Estadio Nacional de Singapur (Singapur)

Árbitro: Chuan Hui Jansen Foo (SGP)

Goles:

Brasil: Casemiro (48). Nigeria: Aribo (35)

Amonestaciones: Brasil: Thiago Silva (90+4). Nigeria: Ndidi (88)

Alineaciones:

Brasil: Ederson - Dani Alves (cap), Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi - Arthur (Fabinho 80), Casemiro - Neymar (Philippe Coutinho 12) - Gabriel Jesus (Paqueta 88), Roberto Firmino (Gabriel Barbosa 62), Everton (Richarlison 46). DT: Tite.

Nigeria: Francis Uzoho (Maduka Okoye 63) - Chidozie Awaziem, William Troost-Ekong (cap), Semi Ajayi, Jamillu Collins - Joe Aribo (Abdullahi Shehu 90+4), Alex Iwobi (Ramon Azeez 84) - Onyinye Ndidi - Samuel Chukwueze (Peter Olayinka 89), Victor Osimhen (Ebere Paul Onuachu 74), Moses Simon (Dennis Emmanuel Bonaventure 79). DT: Gernot Rohr.