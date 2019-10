Brasil pone en marcha la Copa del Mundo Sub-17

Vitrina de algunas de las que serán las futuras estrellas del fútbol, la Copa del Mundo Sub-17 arranca este sábado en Brasil con la presencia de 24 equipos que buscan suceder a Inglaterra, ausente en esta edición, como campeona del torneo.

Brasil, Argentina, España, Nigeria, Holanda y Francia parten como favoritas al título en un torneo que suele estar lleno de sorpresas y en el que las joyas futbolísticas del futuro tendrán su primera gran aparición ante el mundo. Angola, Islas Salomón y Senegal se estrenarán en el torneo.

La anfitriona Brasil, liderada por Talles Magno, quien a sus 17 años es titular indiscutible en el primer equipo del Vasco da Gama, contará con el apoyo de su afición para poner fin a una sequía de 16 años sin conquistar el Mundial de la categoría.

Entrenada por Guilherme Dalla Déa, la Canarinha no podrá contar con su otra gran promesa, el mediapunta del Flamengo Reinier, a quien el club carioca, inmerso en la disputa por el título del Brasileirao y la final de la Copa Libertadores, no liberó para el torneo.

