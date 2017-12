El Bristol sorprende y elimina al Manchester United

El modesto Bristol dio la sorpresa este miércoles en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa al dejar en la cuneta al vigente campeón, el Manchester United, al que derrotó 2-1 con un gol en el minuto 90+3.

Con la Premier muy complicada, a 11 puntos de sus vecinos del Manchester City, los hombres de José Mourinho dejaron escapar una oportunidad de llevar un trofeo a sus vitrinas esta temporada, y lo hicieron ante el rival más inesperado y de la forma más dolorosa.

El Bristol, único equipo que no es de primera presente en los cuartos de final, se adelantó por medio de Joe Bryan (51), que firmó un magistral zurdazo.

El sueco Zlatan Ibrahimovic estableció el empate para los Red Devils en un lanzamiento de falta que se coló por el hueco de la barrera (58), pero en el último suspiro Korey Smith provocó una de las sorpresas del año al anotar con un remate a la media vuelta luego de un buen control con el pecho desde dentro del área.

BAMMMM!! Bristol City knikkert Manchester United uit de EFL Cup dankzij deze treffer van Korey #Smith in de 93e minuut 👏🏆 #BCFC pic.twitter.com/BaMmtsIKBx

MORATA DA PASE AL CHELSEA

En el otro partido de este miércoles, el Chelsea sufrió más de lo esperado para eliminar al Bournemouth (2-1) en Stamford Bridge.

El brasileño Willian Borges adelantó a los 'Blues', que vieron cómo el conjunto visitante ponía la igualada en el marcador en el minuto 90 por medio de Dan Gosling.

Pero el delantero internacional español Álvaro Morata evitó la prórroga con un gol con el tiempo ya cumplido al definir solo ante el arquero luego ser habilitado con un pase de taquito del belga Eden Hazard (90+1).

Good performance from @AlvaroMorata well done man pic.twitter.com/0QiOZfVMuG