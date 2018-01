Bryant evita arbitraje tras millonario acuerdo con Cachorros

Kris Bryant accedió a un acuerdo de 10.85 millones de dólares por un año con los Cachorros de Chicago, un récord para un jugador elegible para arbitraje por primera vez.

La marca previa fue impuesta por Ryan Howard, a quien un panel de tres personas le concedió 10 millones de dólares en 2008, su primer año de elegibilidad al arbitraje.

Throwback to May 9th 2015 when Kris Bryant hit his first Major League homerun. Happy 26th birthday to the MVP @KrisBryant_23pic.twitter.com/O0SITWFvqu