Bubba Watson gana Campeonato Mundial Match-Play

El dos veces campeón del Masters Bubba Watson ganó este domingo el Campeonato Mundial Match-Play de golf, al derrotar a su compatriota Kevin Kisner por 7 y 6 en la final después de negarle a Justin Thomas el puesto número uno del mundo en semifinales.

Amazing touch. @BubbaWatson gets up-and-down to close out @K_Kisner in 12 holes.#QuickHitspic.twitter.com/MZesj4vZPj