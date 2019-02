Bucks vencen a Celtics y Lakers a Rockets en duelos con sabor a 'playoffs'

Los Milwaukee Bucks del griego Giannis Antetokounmpo derrotaron 98-97 a los Boston Celtics y Los Angeles Lakers hicieron lo propio 111-106 contra los Houston Rockets en juegos con sabor a playoffs entre varios de los aspirantes al cetro de la NBA.

Los Golden State Warriors, actuales campeones, también ganaron 125-123 a los Sacramento Kings y continúan liderando la Conferencia Oeste.

En Milwaukee, el estelar armador de los Celtics, Kyrie Irving, pudo dar el triunfo a los suyos en los últimos segundos, pero su maniobra con la mano izquierda dio en el aro y se salió fuera.

Tras el fin de semana del All-Star, se notó en los compases iniciales los tres días de vacaciones que habían tenido los jugadores antes de regresar a la acción: muchas pérdidas de balón, tiros liberados errados y muchos fallos en uno y otro bando entre las dos mejores defensas de la liga.

Ni los Celtics ni los Bucks se sintieron cómodos en ningún momento, asfixiados por las marcas de sus oponentes en una contienda que bien podría verse en mayo durante las eliminatorias por el título.

Pero, en un duelo entre dos de las estrellas más brillantes de la competición, Antetokounmpo acabó dándole el triunfo a los Bucks con 30 puntos, 13 rebotes y seis asistencias.

