Bucks desactivan a Raptors y demuestran por qué dominan el Este en la NBA

Los Milwaukee Bucks derrotaron anoche 105-92 a los Raptors en Toronto y demostraron por qué son actualmente el mejor equipo de la Conferencia Este en la NBA.

Los Bucks, actualmente primeros de su zona con un récord de 37 triunfos y solo 13 derrotas, infligieron un duro correctivo a los canadienses, segundos con un balance de 37-16.

Y eso que ni siquiera necesitaron una actuación estelar de su máxima estrella, el griego Giannis Antetokounmpo, quien finalizó la contienda con 19 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

Sin embargo, los visitantes basaron su éxito en el juego coral de toda su escuadra, con hasta siete jugadores superando la decena de tantos, entre ellos Khris Middleton (18), Eric Bledsoe (14) y el sorprendente D.J. Wilson (16) saliendo desde la banca.

