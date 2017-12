Bucks frenan a los Cavaliers

Los Milwaukee Bucks se apoyaron en el accionar del griego Giannis Antetokounmpo y Eric Bledsoe para vencer este martes en la NBA 119-116 a los Cleveland Cavaliers de LeBron James, en uno de los tres partidos programados para la jornada.

Antetokounmpo anotó 27 puntos y Bledsoe 26 y los Bucks terminaron una racha de cinco derrotas consecutivas con Cleveland.

Khris Middleton tuvo 18 puntos y 10 asistencias, y Malcolm Brogdon anotó 16 tantos para apoyar también el triunfo de los Bucks.

