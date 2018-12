Bucks siguen con buen paso, vencen a Knicks

Giannis Antetokounmpo totalizó 30 puntos y 14 rebotes durante su debut en partidos navideños, y los Bucks de Milwaukee celebraron su regreso a esta cartelera festiva al imponerse este martes 109-95 sobre los Knicks de Nueva York.

Brook López anotó 20 unidades por los Bucks, que no jugaban en Navidad desde 1977. Milwaukee fue seleccionado esta vez en buena medida por el gran desempeño que ha tenido Antetokounmpo, pero también porque parecía interesante mostrar a un equipo que ha resurgido y que colocó su foja en 23-10, la segunda mejor de la NBA.

