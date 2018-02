Canelo y Golovkin se preparan para la revancha

Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin no pretenden empatar de nuevo.

El superastro mexicano y el estelar kazajo se vieron las caras este martes ante un entusiasta público en el centro de Los Ángeles para presentar formalmente su combate de revancha del próximo 5 de mayo.

Álvarez (49-1-2, 34 KOs) y Golvkin (37-0-1, 33 KOs) sienten que ganaron el primer enfrentamiento de septiembre pasado.

Pero uno de los combates más entretenidos de 2017 terminó en empate, con una llamativa tarjeta en favor de Álvarez que ensombreció la emocionante pelea.

Ni Golovkin ni Álvarez pueden controlar a los jueces en su próxima pelea, pero ambos peleadores pretenden buscar el nocaut que saque del panorama a los jueces.

