Ecuatoriano Richard Carapaz se impuso en cuarta etapa

El ciclista ecuatoriano del Movistar Richard Carapaz se impuso este martes en la llegada a Frascati, cerca de Roma, en la cuarta etapa del Giro de Italia, en la que el holandés Tom Dumoulin, uno de los favoritos al podio final, perdió más de cuatro minutos por una caída.

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo) conservó un día más la maglia rosa de líder tras una etapa marcada por una numerosa caída a falta de seis kilómetros para la meta, de la que Dumoulin, ganador del Giro en 2017, fue el principal perjudicado, al cruzar la meta con un significativo retraso y con una rodilla ensangrentada.Tras cruzar la meta y cojeando visiblemente, Dumoulin, segundo en el Giro y en el Tour el año pasado, se dirigió al autobús de su equipo antes se someterse a pruebas médicas.

"Buenas noticias. Los rayos x revelan que Tom Dumoulin no sufre fracturas", reveló poco después el Team Sunweb. Esa caída provocó que el pelotón estallase en varios trozos. Por delante quedó un grupo de un puñado de corredores que se disputaron la victoria parcial en los últimos metros, ligeramente en subida.

Carapaz, que la víspera había perdido casi un minuto por una caída, atacó a 600 metros de meta y aguantó por poco la remontada del australiano Caleb Ewan. El italiano Diego Ulissi fue tercero.

El ecuatoriano explicó en la web de Movistar cómo fue la llegada: "Sabía que venían varios hombres rápidos en ese grupo, pero he buscado mi oportunidad, a 600 metros he visto que podía lanzarme y aguantar, he arrancado con todo y he visto que tenía una buena distancia, aunque ha habido que apretar hasta el final porque venía Ewan con todo". "¡Emocionadísimo! Qué alegría tan grande. Hoy he salido con otra mentalidad. Ayer fue un día de mucha mala suerte y hoy quería empezar de nuevo, de cero", añadió entusiasmado tras lograr la segunda victoria sudamericana en este Giro, después de la del colombiano Fernando Gaviria en la víspera.

"Sabíamos que siendo un día tan largo, con muchos repechos, el terreno nos iba un poco mejor, pero para nada esperaba una victoria como la de hoy. La idea desde el equipo era solo intentar llegar con los más fuertes, que los compañeros cuidasen mucho de Mikel (Landa) y de mí". "Lamentablemente, esa caída por delante ha partido el pelotón, Mikel y varios compañeros se han visto también involucrados y el equipo me ha transmitido que tratara de llegar ahí y si podía, intentarlo", explicó.

La mayor parte de los aspirantes al podio, como el británico Simon Yates, el italiano Vincenzo Nibali y el colombiano Miguel Ángel López, cedieron 16 se segundos con respecto a Roglic y Landa se dejó 42 segundos.A sus 25 años, Carapaz consigue su segunda victoria en el Giro. El año pasado se impuso en la llegada a Montevergine (sur) y acabó en una destacada cuarta posición en el general final.

Es la primera victoria en este Giro para la formación española Movistar en una jornada en la que el equipo UAE Emirates retiró al colombiano Juan Sebastián Molano, de 24 años, después de que controles internos revelasen "valores fisiológicos inhabituales".

Este miércoles se disputará la quinta etapa, favorable en teoría a los velocistas, con 140 km de recorrido entre Frascati y Terracina.La etapa acabará con una vuelta a un circuito de 9,2 km, con una larga recta final de 1.500 metros.