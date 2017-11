Carlos Ruiz, 'devastado' por la muerte de Roy Halladay

El panameño Carlos Ruiz, el receptor que estuvo detrás del plato para el juego perfecto de Roy Halladay en 2010 y el partido sin hit ni carreras que tiró en la postemporada de ese mismo año, fue tomado por sorpresa, al igual que el resto del mundo del béisbol cuando supo el martes que su excompañero había fallecido en un accidente aéreo en la costa de Florida.

Ruiz, quien acaba de convertirse en agente libre después de pasar la última temporada con los Marineros, fue parte importante del éxito de Halladay durante los últimos cuatro años de la carrera del derecho en Filadelfia.

"Cuando recibí la llamada y escuché la noticia de Roy, quedé devastado", dijo Ruiz en un comunicado difundido por su agente, Marc Kligman y publicado por Greg Johns en las Mayores/MLB.com.

"Roy fue uno de los mejores pitchers a los que recibí, y una mejor persona y amigo".

Ruiz, de 38 años, fue la careta para 80 de las aperturas de Halladay entre 2010 y 2013, la mayor cantidad entre todos los catchers que recibieron al serpentinero en su carrera. Halladay ganó su segundo premio Cy Young en 2010, y fue llamado al Juego de las Estrellas tanto en 2010 como en 2011, los últimos dos de sus ocho participaciones en el Clásico de Media Temporada.

Halladay y Ruiz hicieron batería cuando el estelar derecho lanzó su juego sin hit ni carrera a los Rojos en el primer duelo de la Serie Divisional de 2010, cuando solo un boleto en el quinto inning los separó del juego perfecto. Halladay y Don Larsen (juego perfecto en el Juego 5 de la Serie Mundial de 1956) son los únicos pitchers que han tirado un no-hitter en postemporada.

En esa misma campaña de 2010, el 29 de mayo en Miami, Halladay había lanzado el 20 juego perfecto en la historia de las Grandes Ligas, una joya en la que ponchó a 11 bateadores.

Cuando Ruiz regresó a Filadelfia con los Marineros en agosto pasado, Halladay le dijo a CSNPhilly.com que el istmeño fue el mejor receptor al que le lanzó en su carrera de 16 temporadas que comenzó con 12 años en Toronto.

Fans have started a memorial for Roy Halladay outside of the Third Base Gate at Citizens Bank Park. 🌹