Roy Halladay, exestrella de Grandes Ligas, muere en accidente aéreo

Roy Halladay, uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en las dos últimas décadas y ganador de dos premios Cy Young, falleció el martes en un accidente aéreo.

Tenía 40 años. La policía del condado Pasco, en la costa del golfo de México de la Florida, confirmó que el cuerpo de Halladay fue hallado en los restos de un pequeño avión que se estrelló en el mar.

We are saddened by the tragic news that Roy Halladay, 2-time Cy Young Award winner & 8-time All-Star, has died in a plane crash. He was 40. pic.twitter.com/SOFv3bOLyt