Carlos Santana pacta con los Filis por 3 años y 60 millones de dólares

Carlos Santana pactó un contrato por tres años y 60 millones de dólares con los Filis de Filadelfia, dijeron el viernes dos personas con conocimiento del acuerdo.

Ambas personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas porque el acuerdo depende de que el primera base dominicano supere los exámenes médicos de rigor.

Santana es el primero que logra un acuerdo entre los nueve agentes libres que el mes pasado rechazaron las ofertas de 17.4 millones de dólares de sus anteriores equipos.

Filadelfia también canjeó al torpedero venezolano Freddy Galvis a los Padres de San Diego a cambio del pícher dominicano de ligas menores Enyel De Los Santos, además de concretar acuerdos por dos años con los relevistas Tommy Hunter (18 millones) y Pat Neshek (16,5 millones).

Santana, de 31 años, bateó 23 jonrones y remolcó 79 carreras la temporada pasada con Cleveland, donde jugó las primeras ocho campañas de su carrera. Comenzó como cátcher en 2010, y se cambió a la primera base en 2015.