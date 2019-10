Adalberto Carraquilla se siente motivado por lo que vive con el FC Cartagena

El futbolista panameño Adalberto Carraquilla reconoció que se siente motivado por lo que le está dando el fútbol en el FC Cartagena de la Segunda B (tercera división) del fútbol español y anticipó que por el momento espera seguir trabajando igual para mantener el nivel.

El legionario panameño compareció ante los medios después de un entreno de su club y en varias respuestas mostró su alegría por lo que vive con el club español, hasta el punto de llegar a decir que si el equipo llegara a ascender a la segunda se mantendría con el club.

Dijo que de ánimo se encuentra bien por lo que tiene motivos suficientes para sentirse como está.

"Venía con un objetivo claro que era dar lo mejor de mi y buscar el objetivo más claro desde que llegué acá, que es ascender. Ese es el objetivo que semana a semana estamos buscando", indicó el exjugador del Tauro.

"Si el equipo asciende y el equipo me lo permite, yo no dudaría en quedarme", dijo en declaraciones que reprodujo el FC Cartagena en sus redes sociales, lo que es una muestra del momento que vive el volante panameño en sus cinco partidos jugados con su nuevo club, en los que en varios de ellos ha sido seleccionado como la figura.

FC Cartagena es primero del grupo 4 con 20 puntos. En 9 partidos suma 6 victorias, 2 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 2 en contra. Segundo es San Fernando CD con 19 unidades.

Córdoba, el equipo del panameño Fidel Escobar, que viene de perder el domingo con el FC Cartagena, es octavo en la clasificación general con 13 unidades.

Carrasquilla, que cumplirá 21 años a finales de noviembre, es un jugador que estuvo en el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda en 2015 y hoy es parte del nuevo proceso de la selección mayor del argentino Américo Gallego, en la que ya marcó un gol en el primer partido de la Liga de Naciones contra Bermudas. Un mes antes había marcado un gol en un partido de los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima.

Carrasquilla: “En Panamá y en @TauroFC están muy pendientes de mí y eso me pone contento. Se lo agradezco mucho. Ellos me dieron la primera oportunidad de jugar al fútbol desde los 12 años” #RecreCartagenapic.twitter.com/GEMnXscF7v — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) October 23, 2019

En sus respuestas a los medios, señaló que la selección está haciendo un relevo general "en el que yo soy uno de los jugadores más jóvenes, pero todavía no me considero un referente allá, porque hay jugadores buenos y con mucha experiencia. Todavía tengo que aprender mucho de esos jugadores".

Volviendo a la liga de Segunda B, señaló que "no conozco muy bien la liga, pero si la gente lo dice, igual seguiré forzándome día a día para dar lo mejor de mi". Lo dijo en relación a la simpatía que ha despertado en sus partidos que lleva jugando con el equipo.

"Carrasquilla , genio y figura hasta la sepultura . No ha pasado por CT un jugador sub 20 como tú en la vida . Vas a triunfar en el fútbol , hasta un lerdo como yo lo ve", dijo un simpatizante del club de nombre Francisco Morales, en respuesta al vídeo que circulaba en Youtube .

Además de reconocer el buen momento que vive con el equipo, Carrasquilla no quiere saber de nada más que de momento no sea el FC Cartagena.

Refiriéndose a su representante Edgardo Carles ante una pregunta en la conferencia de prensa, el jugador juvenil esperaba que "si hay una mejor oferta, que la deje a un costado, que me deje fluir, porque si me da una noticia de esas, me pueda crear más presión o una baja, y eso es lo que en estos momentos no quiero".

Carrasquilla tuvo palabras para la afición de la que dijo que el apoyo fuera de la cancha ha sido muy importante. "Siento que los tengo allí, con esa vibra ganadora no solo para mi sino para el equipo".

Finalmente, habló de su familia e indicó que "tener la familia de lejos no es fácil, pero desde que vine lo tengo claro, que primero hay que sacrificarse un poco".

Carrasquilla tiene contrato con el club hasta junio de 2020.