Cavaliers apartan a JR Smith mientras buscan un traspaso

Los Cavaliers de Cleveland anunciaron este martes que JR Smith no volverá con el equipo mientras buscan un traspaso por el escolta, que acusó a su franquicia de no querer ganar partidos para tener una alta elección en el próximo draft de la NBA.

"La organización desea lo mejor a JR y a su familia, y le agradece su contribución a la comunidad, al equipo y su rol en el anillo de campeones de 2016", explicaron los Cavs en un comunicado.

Cleveland, que perdió a LeBron James este verano boreal en la agencia libre luego de haber disputado las últimas cuatro finales de la NBA, ha sufrido también la baja de Kevin Love en este inicio de campaña, lo que ha hecho que la franquicia priorice el desarrollo de sus jugadores más jóvenes.

"No creo que el objetivo sea ganar. El objetivo no es salir ahí afuera e intentar conseguir las máximas victorias posibles. Pienso que el objetivo es desarrollar [a los jóvenes] y perder para conseguir una posición alta [en el draft]. Creo que ese ha sido siempre el plan", había asegurado Smith en una entrevista con The Athletic.

El veterano escolta de 33 años, que aterrizó en Cleveland procedente de los New York Knicks en la 2014-2015, fue una pieza clave en los éxitos de los Cavs en los últimos años.

Sin embargo, aún le quedan dos temporadas en su contrato y casi 30 millones de dólares por cobrar, lo que hace complicado un traspaso a otro equipo y lo que podría derivar en que Cleveland lo cortara para que se marche libre a cualquier otro conjunto.