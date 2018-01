Cavani, máximo goleador de la historia del PSG

El delantero uruguayo Edinson Cavani se convirtió en el máximo goleador de la historia del París Saint-Germain tras marcar este sábado ante el Montpellier su gol 157 con el equipo francés, en partido de la jornada 23 de la Ligue 1.

En el minuto 10 de la primera parte, Cavani abrió el marcador rematando un pase de la muerte de su compañero Adrien Rabiot y superó así el anterior récord, en posesión del sueco Zlatan Ibrahimovic.

Este récord vino precedido de una pequeña polémica ocurrida la semana pasada, cuando el PSG se impuso por 8-0 al Dijon y Neymar, que ya había marcado tres goles, no permitió que el uruguayo lanzara el penalti del último tanto, pese a que el público del Parque de los Príncipes coreó el nombre del charrúa para que batiese el récord y abucheó la actitud del brasileño, que se marchó del estadio visiblemente molesto.

Curiosamente, Cavani celebró su gol quitándose la camiseta y lanzándola a la tribuna, lo que le costó una tarjeta amarilla. El charrúa aceptó el castigo y chocó su mano con el árbitro.

