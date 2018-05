Cavs son finalistas del Este; Sixers siguen con vida

Los Cleveland Cavaliers superaron sin dificultades este lunes a los Toronto Raptors 128-93 y avanzaron a la final de la Conferencia Este de la NBA, donde se medirán al ganador de la serie entre los Celtics y los Sixers, que lideran los primeros por 3-1.

Cleveland, cuarto de su zona en temporada regular, venía de ganar in extremis 4-3 a Indiana Pacers en primera ronda, pero no tuvo problemas en deshacerse 4-0 de los canadienses, primeros del Este, por tercer año consecutivo.

Los Raptors solo presentaron resistencia en el primer cuarto. Con el hispano-congoleño Serbe Ibaka como pívot de inicio, y el lituano Jonas Valanciunas saliendo desde el banco, Toronto terminó los primeros 12 minutos únicamente cuatro puntos por detrás, pero, en el segundo período, unos acertadísimos Cavaliers rompieron el partido al marcharse al descanso 16 arriba.

LeBron James resultaba imparable una noche más, J.R. Smith por fin contribuía con una velada perfecta (15 puntos, 6/6 en el tiro), Kevin Love rendía a nivel All-Star y Kyle Korver martilleaba desde la línea de tres como en él ha sido habitual durante toda su carrera.Tras el paso por vestuarios se acabó el partido.

Led by @KingJames’ game-high 29 points on 12-19 (.632) shooting, game-high 11 assists, game-high eight rebounds, two steals and one block in 38 minutes, last night we completed the #CavsRaptors sweep.