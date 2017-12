Celtics y Cavaliers mantienen lucha por dominar la Conferencia Este

De la mano de sus estrellas LeBron James y Kyrie Irving, los Cleveland Cavaliers y Boston Celtics mantuvieron su pulseada por el liderazgo de la Conferencia Este de la NBA, al ganar sus respectivos partidos de este miércoles.

James encestó 32 puntos, incluido un triple clave a 15 segundos del final, para que los Cavs vencieran 101-95 a Sacramento Kings, y empataran el récord de la franquicia con su victoria 13 seguida.

"He lives for moments like this." #StriveForGreatness 🚀 pic.twitter.com/cLUJ9UgjIx

LeBron James se quedó a un pase de un triple al aportar además 11 rebotes y 9 asistencias, y la ofensiva contó con la ayuda de Kevin Love con 18 puntos y 13 tablas, y el reserva Jeff Green con 17 unidades.

Los Kings, liderados por 19 tantos y 10 rebotes de Zach Randolph, llegaron a tomar ventaja de hasta 14 puntos en el tercer cuarto (62-48), pero LeBron James encendió los motores y borró la diferencia al marcar 13 en el tramo, nueve de ellos con tres triples.

GANA BOSTON

En Boston, Kyrie Irving anotó 23 unidades, y el dominicano Al Horford colaboró con 17 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 3 bloqueos, para que los Celtics se impusieran 97-90 al sotanero Dallas Mavericks.

Jayson Tatum gets the strip on defense then finishes the one-man fast break by skying for the jam in tonight's @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/psV6Ch9CNZ