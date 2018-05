Celtics vencen a 76ers de la mano de Rozier y Tatum

Las estrellas en ascenso de Boston llevaron a los Celtics a la victoria en el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

Terry Rozier anotó 29 puntos y el alero novato Jayson Tatum aportó otros 28 para superar encaminar a los Celtics de Boston a un triunfo este lunes 117-101 sobre los 76ers de Filadelfia.

Tatum slices to the rack! pic.twitter.com/iGE3hgJ3RA

Con los reflectores sobre los jóvenes de los 76ers Ben Simmons y Joel Embiid, fueron los inexpertos Tatum y Rozier los que brillaron para quedarse con el triunfo.

Dos días después de su batir su récord en los playoffs con 26 tantos en el último partido de la serie ante Milwaukee, Rozier, que está en su tercer año, mejoró la marca y añadió ocho rebotes y seis asistencias.

You sure you want to leave Rozier open? 🤔 pic.twitter.com/HAfIK0teag