Celtics vencen a los Cavs y se van al frente 2-0 en final del Este

Los Boston Celtics vencieron este martes otra vez a los Cleveland Cavaliers, por 107-94 , para irse al frente 2-0 en esta final de la Conferencia Este de la NBA.

La serie, al mejor de siente encuentros, se muda ahora para Cleveland donde se llevarán a cabo los Juegos 3 y 4. El tercero será el sábado.

Boston mejoró a 8-0 esta postemporada en el TD Garden. Los Celtics nunca han desperdiciado una ventaja de 2-0 en una serie de playoffs.

Por los Celtics los mejores fueron Jaylen Brown, con 23 puntos y siete rebotes, Terry Rozier con 18 y el dominicano Al Horford con 15 y 10 balones recuperados en la lucha rebotera.

Seis jugadores de los Celtics terminaron con marcadores de doble dígito.

Los Cavaliers habían salido agresivos en esta segundo juego para tratar de emparejar la serie y con un inspirado LeBron James con 21 puntos en ese tramo salieron al frente en el primer cuarto por 27-23.

Los Cavaliers fueron tomando presión y con 25 puntos de LeBron y 11 de Kyle Korver saliendo de la banca, se fueron al descanso intermedio con ventaja de 55-48.

El panorama empezó a cambiar a mediados del tercer cuarto cuando los Celtics reaccionaron y se fueron arriba por primera vez 74-71, con una hundida de Rozier tras asistencia de Brown.

Empero, LeBron James asistió a continuación a Kevin Love y éste con un enceste acercó a los Cavs 74-73.

Acto seguido, Aron Baynes encestó un triple para que los Celtics ampliaran su ventaja 79-74 con dos minutos y medio para finalizar el tercer período.

Love respondió con un disparo similar a continuación y los Cavaliers se pegaron de nuevo 79-77.

Al cierre del tercer cuarto, Rozier encestó un triple para que los Celtics se fueran al pequeño descanso arriba 84-77.

Finalmente, los Cavs se quedaron sin gasolina al final del último cuarto y pese a los 42 puntos de LeBron en el juego fueron derrotados.

LeBron terminó con un triple-doble al capturar también 10 balones debajo de las tablas y repartir 15 asistencias con destino a canastas.

🔥 21 POINTS IN THE 1Q 🔥

.@KingJames has became the only player in @NBA history to ever score 1,000 points against one team in the postseason. (Elias) #StriveForGreatnesspic.twitter.com/hm3WYBN3hb