Cerveceros vencen a Cachorros y ganan la División Central de la Nacional

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron este lunes a los Cachorros de Chicago con marcador de 3-1 en un juego de desempate y ganaron la División Central de la Liga Nacional por primera vez desde 2011.

Los Cerveceros avanzaron así a la Serie Divisional de playoffs contra el ganador del juego de comodines de la Liga Nacional después de una octava entrada de dos carreras que les dio la victoria.

Counsell said we’d have another celebration this weekend. He was off by one day. We’ll let it slide. #OurCrewOurOctober#LetsGopic.twitter.com/O8nd9PxbXs