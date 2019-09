Charles Leclerc partirá primero en Italia

El monegasco Charles Leclerc logró la 'pole' en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este sábado en Monza, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, al término de una sesión de calificación inverosímil.

En el momento de lanzarse a por su última vuelta rápida en la Q3, en la que se juega la pole, los nueve pilotos aún en liza esperaron lo máximo posible para salir del garaje y después dieron su vuelta de calentamiento al ralentí con la esperanza de beneficiarse de la aspiración de los demás para arañar unas décimas.

