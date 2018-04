Chelsea derrota a Southampton y jugará la final de la copa inglesa

El Chelsea se clasificó para la final de la Copa de Inglaterra, donde se medirá el 19 de mayo al Manchester United, gracias a su victoria por 2-0 sobre el Southampton en la segunda semifinal, este domingo en Wembley.

Los Blues de Antonio Conte abrieron el marcador por medio de Olivier Giroud (minuto 46), tras dos regates en el área rival antes de encontrar la posición de disparo.

El español Álvaro Morata, poco después de entrar en el partido en lugar de Giroud, amplió la cuenta con un gol de cabeza (82) a pase de su compatriota César Azpilicueta.

#CHESOU@AlvaroMorata goalll!!!! with 86 second on !!! Welcome baby blue 🔵🔵 and on to the finals @ChelseaFC