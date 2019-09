Chepkoech consigue récord en los 3 mil metros con obstáculos

La keniana Beatrice Chepkoech consiguió su primer título mundial en los 3.000 metros obstáculos, este lunes en Doha, con un tiempo de 8 minutos, 57 segundos y 84 centésimas, que constituye un nuevo récord de los Mundiales.

La plata fue para la estadounidense Emma Coburn (9:02.35), su mejor marca personal, mientras que el bronce se lo colgó la alemana Gesa Felicitas Krause (9:03.30), firmando un récord de su país.

The world record holder becomes the world champion.

Beatrice Chepkoech 🇰🇪 wins 3000m steeplechase 🥇 in a #WorldAthleticsChamps record 8:57.84. pic.twitter.com/qv9DbmRC4p