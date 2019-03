Chiriquí y Herrera ganan en la serie de ocho del béisbol mayor

Las novenas de Chiriquí y Herrera lograron victoria en la apertura de la serie de los mejores ocho equipos, que prosigue este sábado, en el marco del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

En el estadio Kenny Serracín de David, Chiriquí se impuso sobre Panamá Oeste 3 carreras a 0 y Herrera le ganó a Veraguas, 8 a 2, en el Omar Torrijos de Santiago.

El abridor Lázaro Blanco guió a Chiriquí a su primera victoria, mientras que el derecho Geddy Guerra cargó con la derrota.

Al estadio Kenny Serracín de la ciudad de David entraron mil 370 aficionados, para dejar una recaudación total de $6,518, reporta en un comunicado la Federación Panameña de Béisbol.

Por otro lado, Freddy Álvarez ayudó para que Herrera consiguiera su victoria ante Veraguas 8-2.

Álvarez fue el lanzador ganador. Perdió el encuentro Alvin Herrera.

Herrera anotó 8 carreras, conectaron 16 inatrapables, cometieron un error en el campo de juegos. Mientras que por Veraguas anotaron 2 carreras, conectaron 6 imparables, cometieron 4 errores en el campo de juegos.

Al estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago entraron 2 mil 392 aficionados, para dejar una recaudación total en la taquilla de $12,306.

Los partidos para este sábado 30 de marzo serán entre: Panamá Oeste vs Chiriquí en el estadio Kenny Serracín; Herrera vs Veraguas en el estadio Omar Torrijos; Colón vs Los Santos en el estadio Olmedo Solé; iniciándose todos estos partidos a las 7:00 p.m., y Bocas del Toro vs Panamá Metro en el estadio Nacional Rod Carew, a partir de las 7:30 p.m.