Chiriquí gana en el estreno de su nuevo estadio

La novena de Chiriquí celebró por partida doble al vencer a Herrera en una noche en la que estrenó un nuevo estadio, valorado en unos 16 millones de dólares y con capacidad para 8 mil 500 personas sentadas, en la última fecha del torneo nacional de béisbol mayor.

Andy Otero se combinó con una ofensiva que encabezaron los hermanos Ashley y Dimas Ponce, para que Chiriquí consiga su novena victoria, 5 carreras por 2, ante Herrera.

Chiriquí anotó 5 carreras, conectó 13 imparables, no cometió errores en el campo de juegos. Por su parte, Herrera anotó 2 carreras, conectó 6 imparables y cometió un error en el terreno.

Vaqueros dominan a Bocas del Toro

Panamá Oeste sorprendió al equipo de Bocas del Toro al imponerse 3 carreras por 2, alcanzando su séptima victoria del torneo, en partido que se celebró en el estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.

Panamá Metro derrotó a Veraguas

Con gran labor monticular del derecho Gilberto Méndez, llevó a Metro a sumar su noveno triunfo ante Veraguas, 4 carreras por 1, en desafío disputado en el estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.

Es el triunfo 111 de por vida para Méndez, máximo ganador de todos los tiempos en la pelota nacional.

Gran show de apertura en el inauguración del todo nuevo Kenny Serracín. #VamosAlKennypic.twitter.com/ma9WyfSigw — PANDEPORTES (@Pandeportes) 24 de marzo de 2018

Colón derrotó a Occidente

El equipo de Colón, con buena labor del izquierdo Julio Denis, derrotó 9 carreras por 3 a la novena de Chiriquí Occidente, en un emocionante partido que se jugó en el estadio Glorias Deportivas Baruenses.

Potros del Este le ganan a Darién

En un juego de coleros, el equipo de los Potros del Este le ganó 10 carreras por 4 a la novena de Darién, en partido que se jugó en el estadio de Metetí.

El izquierdo Luis Ramos trabajó 6 entradas 2 tercios para anotarse el partido ganado, se enfrentó a 29 bateadores, que le conectaron 8 imparables, ponchó a 7 y concedió un boleto. Anótenle juego salvado a Carlos Jiménez. El partido lo pierde Emely Guerrero, según un comunicado de la Fedebeis.

Los Santos vence a Coclé

El equipo de Los Santos tuvo que extenderse a fondo para dejar tendido en el terreno a la novena de Coclé 3 carreras por 2, en desafío disputado en el estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas.

Partidos para este sábado 24 de marzo

Los partidos para este sábado 24 de marzo arrancan a las 3:00 p.m. entre Coclé y Bocas del Toro, seguidamente a las 7:30 p.m. Colón vs Chiriquí en el estadio Kenny Serracín.

A las 7:00 p.m. se inician los encuentros entre los equipos de Herrera y Veraguas en el estadio Omar Torrijos; Metro vs Occidente en el estadio Glorias Deportivas Baruenses; Panamá Oeste vs Darién en el estadio de Metetí y Panamá Este vs Los Santos en el estadio Olmedo Solé.