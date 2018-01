Chiriquí gana y pasa a la ronda de los mejores ocho equipos

Chiriquí blanqueó a Veraguas y es el quinto equipo que logra avanzar a la ronda de los mejores ocho equipos del torneo Nacional de Béisbol Juvenil.

Los otros son Panamá Este, Panamá Metro, Coclé y Los Santos.

Los chiricanos se apoyaron en el labor del zurdo Alexander Ayala y una batería que respondió a la hora buena, guió a Chiriquí a sumar un triunfo ante Veraguas, por pizarra de 7 carreras por 0, en desafío disputado en elOmar Torrijos de Santiago.

Ayala tiró una joya de lanzamientos para apuntarse la victoria, lanzando 9 entradas completas, en donde se enfrentó a 22 bateadores, que le pegaron 4 indiscutibles, ponchó a 9, no boleó a nadie.

Dereck Aizpurúa, de 4-2, una carrera anotada, 2 empujadas; José Arce, de 4-1, 2 empujadas; Gustavo Wong, de 4-2, una anotada, una empujada, destacaron en el bateo oportuno de los Chiricanos. Edder Cerceño, de 4-2, un doble; Miguel Polanco, de 4-1; Víctor Olmos, de 2-1, fueron los mejores al bate por Veraguas, según un comunicado de la Fedebeis.

En otros resultados. El derecho Diego Frías se combinó con la ofensiva de Azarel Salado, para señalar el camino a la victoria, de Los Santos sobre Metro, 13 carreras por 7, en partido jugado en el Rod Carew.

La novena de Panamá Este derrotó al equipo de Chiriquí Occidente, por marcados de 12 carreras por 3, alcanzando una victoria importante en el torneo, en partido que se celebró en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

El equipo de Bocas del Toro cayó por blanqueada ante la novena de Herrera, 5 carreras por 0, en un emocionante partido que se jugó en el Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré.

Una gran labor del derecho Otis Ortiz, que entro para relevar y el bateo oportuno de sus compañeros, señaló el camino para que Colón consiguiera un triunfo, 11 carreras por 8, ante la novena de Coclé, en partido que se jugó en el Estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica.

Partidos para este domingo 28 de enero

Los partidos para este sábado 27 de enero serán entre: Coclé vs Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew; Herrera vs Chiriquí, Estadio Carlos Alvarado Mazzola; Los Santos vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Occidente vs Darién, en el Estadio de Meteti; Panamá Este vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos. Todos los partidos se inician a las 4:00 p.m.