Clubes españoles enderezan el rumbo; Arsenal y Chelsea dominan

Los tres equipos españoles (Betis, Sevilla, Villarreal) ganaron este jueves en la tercera jornada de la Liga Europa, donde enderezaron el rumbo en sus respectivos grupos tras sus tropiezos de anteriores jornadas, mientras que el Arsenal y el Chelsea se disparan tras sumar un tercer triunfo.

Uno de los resultados, sin duda más destacados del jueves, se dio en San Siro, donde el Milan se vio superado por el Betis por 2 a 1.

El paraguayo Antonio Sanabria encarriló la victoria verdiblanca en San Siro con su tanto en el 30.

El argentino Giovani Lo Celso, ex del París Saint-Germain, amplió la cuenta en el 54.

Patrick Cutrone acortó la desventaja italiana en el 83, pero los rossoneri no pudieron evitar una nueva decepción e incluso acabaron con 10 por la expulsión en el descuento final de su jugador español Samu Castillejo.

En la Europa League, el Milan había ganado en las dos primeras jornadas, pero este revés le deja ahora segundo con 6 puntos, adelantado en la tabla por el propio Betis, que suma 7 y dio un paso importante hacia la siguiente ronda. Por detrás está el Olympiakos (3, 4 puntos), tras ganar 2-0 en Luxemburgo al Dudelange, que sigue a cero.

FESTIVAL GOLEADOR

Por su parte, Sevilla y Villarreal golearon en casa al Akhisarspor turco (6-0) y al Rapid de Viena (5-0), respectivamente.

En Sevilla, los tantos llevaron la firma de Roque Mesa (7), Pablo Sarabia (9 de penalti), el holandés Quincy Promes (35, 60), el colombiano Luis Muriel (50) y el argentino Gabriel Mercado (67).

El equipo andaluz, que tiene el récord de títulos en esta competición (5), suma ahora 6 puntos en el grupo, donde se pone líder. Iguala a puntos con el Krasnodar, que perdió 2-1 en Lieja ante el Standard (3, que también tiene ahora 6 puntos), mientras que el Akhisarspor es último a cero.

Por su lado, tras sumar dos puntos en las dos primeras fechas con sendos empates, el Submarino Amarillo pudo por fin estrenar su cuenta de victorias y suma 5 puntos, lo que le deja en cabeza, igualado con el Glasgow Rangers (5), que empató 0-0 con el Spartak de Moscú, colista con 2 unidades. El Rapid es ahora tercero, con 3 puntos.

Pablo Fornals (26), el camerunés Karl Ekambi (30), un tanto en contra del croata Mateo Barac, Dani Raba (63) y Gerard Moreno (85) permitieron la fiesta en el Estadio de la Cerámica, en un partido en el que los locales acabaron con 10 por la segunda amarilla a Jaume en el 79, ya con todo más que decidido.

Los tres equipos españoles pudieron por lo tanto corregir el rumbo y afrontaran con ilusiones renovadas la segunda vuelta de sus respectivos grupos.

LOS INGLESES GANAN

En el resto de los partidos, Arsenal y Chelsea, dos de los grandes favoritos, acarician ya los dieciseisavos de final al sumar tres triunfos en otros tantos partidos, con lo que son líderes sólidos en sus llaves.

El Arsenal venció 1-0 en Lisboa al Sporting, con un gol de Danny Welbeck en el 78, y los 'Gunners' prolongan su espectacular racha: los de Unai Emery encadenan una undécima victoria seguida, teniendo en cuenta todas las competiciones.

