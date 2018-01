Coclé y Panamá Este comandan el torneo juvenil

Coclé y Panamá Este están al frente del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, tras los últimos resultados del evento dedicado al herrerano Narcilo “Cunday” Marquínez.

En diez entradas, los Potros de Panamá Este vencieron a Panamá Metro 7 carreras a 6. El derecho Jorge Aparicio trabajó con buen control de sus lanzamientos, para anotarse el triunfo, con un episodio 2 tercios lanzados, en las que se enfrentó a 5 bateadores, no permitió imparables, no le anotaron carreras, ponchó a 2. Cargó con la derrota el derecho Gerardo Abrego.

Coclé aplastó a Los Santos

La novena de Coclé aplastó al equipo de Los Santos, 14 carreras por 3, en ocho entradas, alcanzando una importante victoria en el torneo, en partido que se celebró en Las Tablas. El derecho Julio Goff, fue el lanzador ganador, al tirar 6 episodios un tercio, en los que se enfrentó a 24 bateadores, le pegaron 6 imparables, pochó a 11 y boleo a 4. Perdió el encuentro Celestino Ulloa, detalla un comunicado de la Fedebeis.

Expandir Imagen

Bocas del Toro dejó en el terrerno a Chiriquí

Con gran labor monticular de Edwin Rodríguez, en labor de relevo y el bateo oportuno de la ofensiva de Bocas del Toro, llevó a un importante triunfo ante Chiriquí, 6 carreras por 5, dejándolos en el terreno del Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.

Colón vence a Veraguas

El equipo de Colón venció a la novena de Los Indios de Vearaguas, 7 carreras por 5, en un emocionante partido que se jugó en el Estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica.El derecho Luigui Miranda, en labor de 6 episodios 2 tercios, se anexó el triunfo, enfrentándose a 22 bateadores, que le sonaron 3 imparables, poncho a 5, concedió un boleto. El encuentro lo pierde Ricardo Corcho.

Expandir Imagen

Panamá Oeste le ganó a Occidente

Una gran labor del abridor Kevin Pinto, señaló el camino para que Panamá Oeste consiguiera un triunfo, 9 carreras por 2, ante la novena de Chiriquí Occidente, en partido que se jugó en el Estadio Horacio Mena de Chame.

Partidos para este jueves 25 de enero

Los partidos para este jueves 25 de enero serán a las 8:00 p.m. entre: Colón vs Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew; Panamá Este vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Chiriquí vs Darién, en el Estadio de Meteti; Bocas del Toro vs Los Santos, en el Estadio Olmedo Solé; Veraguas vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera, estos partidos se inician a las 7:00 p.m.