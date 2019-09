Coleman no tomó partida hoy en los 200 metros planos

El estadounidense Christian Coleman, que el sábado se proclamó campeón del mundo de los 100 metros, no tomará la salida en las series de 200 metros este domingo en Doha, confirmó la Federación de atletismo de su país.

Coleman, de 23 años, fue retirado de la lista de salida de la serie número 2, en la que estaba previsto que participara. La Federación Estadounidense de Atletismo no precisó los motivos de su ausencia, pero indicó que estaba disponible para el equipo de cara al relevo 4x100 metros, que comienza el viernes.

El sábado se convirtió en el campeón mundial de 100 metros, por primera vez en su carrera, al sobrevolar la final con un tiempo de 9 segundos y 76 centésimas, su nuevo récord personal.

Coleman logró ese éxito tres semanas después de haber evitado una sanción antidopaje por tres faltas a sus obligaciones de localización para la realización de controles.

