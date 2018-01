Colón sorprende a Panamá Este y Occidente a Bocas del Toro

Los Potros de Panamá Este cayeron ante la tropa de Colón, pero se mantienen de líderes; mientras Occidente le ganó a Bocas del Toro y conserva sus aspiraciones de meterse entre los ochos grandes del Torneo de Béisbol Juvenil.

Jonathan Ardines, con un gran trabajo en el montículo, llevó a su séptima victoria a Colón sobre Los Potros del Este, 3 carreras por 0, en partido que se jugó en el estadio Roberto Mariano Bula, de la costa atlántica, en la versión número 49 del campeonato.

Los Potros junto a Coclé se mantienen con 11 ganados y 4 perdidos líderes del torneo.

#BéisbolJuvenil⚾️ Empate en el liderato. Cuádruple empate en la 6ta posición. Así va la tabla: pic.twitter.com/FRZkDQtOrZ — Bitácora Deportiva (@BitacoraPma) 24 de enero de 2018

En un duelo de lanzadores se enfrascó Ardines, que trabajó con buen control de sus lanzamientos, para anotarse el triunfo, con 6 episodios un tercio, en las que se enfrentó a 22 bateadores, permitió 4 imparables, no le anotaron carreras, ponchó a 2 y boleó a 2. Anótenle juego salvado a Jossimar Austin, quien mantuvo la blanqueada. Cargó con la derrota el izquierdo Elvin Ramos.

Herrera dejó tendido en el terreno a Darién

El tercera base Francisco Quintero conectó un doble entre el jardín derecho y el central, para traer dos carreras a la casa, con las que Herrera dejó tendido en el terreno de juegos a Darién, 4 por 3, en emocionante desafío disputado en el estadio Rico Cedeño, detalla un comunicado de la Fedebeis.

René Bernal, en labor de relevo, se apuntó la victoria, lanzando una entrada completa, en donde se enfrentó a 8 bateadores, que le pegaron un indiscutible, ponchó a uno y boleó a uno. El partido lo pierde Jean López.

Finalizado el Partido con victoria 4 - 3 con el Doble Impulsador de Francisco Quintero para dejar tendido en terreno a Darién. pic.twitter.com/7vNeHSorCT — Herrera Beis Oficial (@herrerabeis_of) 24 de enero de 2018

Occidente le ganó a Bocas del Toro

La novena de Occidente sorprendió al equipo de Bocas del Toro y le ganó 6 carreras por 5, alcanzando la séptima victoria del torneo, en partido que se celebró en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Empatados a cinco carreras, Occidente pudo anotar la sexta carrera en la parte baja de la novena entrada, para terminar el partido con un triunfo muy importante para colocarse en la pelea de la clasificación.

Partidos para este miércoles 24 de enero

Los partidos para este miércoles 23 de enero serán entre: Occidente vs Panamá Oeste, en el estadio Horacio Mena; Metro vs Panamá Este, en el estadio José De La Luz Thompson; Coclé vs Los Santos, estadio Olmedo Solé; Chiriquí vs Bocas del Toro, en el estadio Omar Torrijos; Veraguas vs Colón, estadio Roberto Mariano Bula. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.