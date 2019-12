Contador: 'No sé si sigo siendo el referente, pero iré para ganar el Tour'

REDACCIÓN DEPORTES (EFE). -El ciclista pinteño Alberto Contador ha respondido hoy a preguntas de los medios que "no sabe" si continúa siendo el referente del ciclismo a nivel mundial, pero que "desde luego" el objetivo en el próximo Tour de Francia "es ir a por la victoria".El campeón de las tres grandes vueltas se ha expresado en estos términos al ser preguntado sobre si el equipo Sky y en concreto el ciclista británico Chris Froome le han arrebatado la condición de referente en este deporte."No lo sé. Quién es el referente es algo que tendríais que ver vosotros y la gente desde fuera. Es cierto que Froome ha dominado la temporada 2013, pero si quieres ganar un Tour también hay que tener en cuenta al resto de corredores y equipos que son realmente potentes y que se preparan al máximo", ha señalado.En cuanto a sus aspiraciones para la temporada 2014, Contador ha afirmado que el objetivo en el Tour de Francia es ir a por la victoria, ya que de lo contrario "no tendría motivación suficiente para presentarme en la salida del Tour"."Afronto con muchas ganas esta temporada, muy motivado y de forma optimista. Voy a dar lo mejor de mí porque estoy muy contento de cómo esta yendo todo, he podido tener más tiempo para centrarme exclusivamente en los entrenamientos. Quizá he dedicado un poco menos a los medios de comunicación, pero creo que es algo bueno de cara a la temporada", ha valorado.