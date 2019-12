Cotto y Martínez, en peso y preparados para la batalla

NUEVA YORK, EU. (AP).- Miguel Cotto y Sergio Maravilla Martínez se enfrascaron en un intenso duelo de miradas antes de ser separados el viernes luego del pesaje para la pelea del sábado por el campeonato mundial de peso medio (160 libras) del CMB, el cual está en poder del argentino.

Ambos peleadores lograron el peso establecido al primer intento. El puertorriqueño Cotto marcó 155 libras, mientras que su rival llegó a las 158.8 libras en un combate pactado en las 159.5 a celebrarse en el Madison Square Garden.

“Estoy listo para el mejor Sergio”, dijo Cotto. “Si no está preparado, va a sufrir. Estoy listo para él”.

Con un triunfo, Cotto (38-4, 31 nocauts) se convertiría en el primer puertorriqueño en ostentar campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas. Ha sido campeón en súper welter por la AMB y welter por la OMB y la AMB.

“Ser capaz de estar en las conversaciones (al lado de los grandes campeones puertorriqueños) me hace sentir (orgulloso)”, señaló Cotto.

“Sólo soy un peleador regular que se esfuerza al máximo, y hare lo mismo el sábado”.

Ese día será la novena vez que Cotto pelee en el Madison Square Garden, donde tiene foja de 7-1.

“Siempre recibo apoyo y me hacen sentir bienvenido”, señaló el boricua sobre la afición neoyorquina. “Sé que volverán a hacerlo el sábado”.

Cotto confía en el apoyo de sus seguidores, pero desconoce el estado de la rodilla de Martínez, así como su condición física.

Martínez, de 39 años, (51-2-2, 28 nocauts) no ha peleado en más de un año en lo que se rehabilitaba de una cirugía en la rodilla. Su último combate fue un triunfo en 12 asaltos sobre Martin Murray el 27 de abril de 2013 en Argentina.

Luego de una petición del campamento de Cotto, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York sometió a Martínez a un examen médico hace un mes. El organismo ordenó que el argentino utilizara una manga protectora sobre su rodilla durante la pelea.

“No tengo problemas porque ya envié una muestra de la manga a la comisión y fue aprobada para que la utilice”, señaló Martínez. “Estoy 100% saludable. Me siento muy bien y lo verán el 7 de junio”.

Naturalmente, Cotto y su equipo cuestionan la veracidad en las declaraciones de Martínez. Durante el entrenamiento público de Cotto en Hoboken, Nueva Jersey, el martes pasado, su entrenador Freddie Roach dijo que el sudamericano “no estará en ritmo” debido a que “no realizó mucho sparring para la pelea”, y agregó que Martínez es “un peleador de cuatro rounds”.

“Yo no soy Murray”, aclaró Cotto. “No soy como ninguno de los boxeadores a los que se ha enfrentado. No me preocupa cuánto vaya a pesar. Lo que me incumbe es hacer mi trabajo”.

La pelea a 12 asaltos es la principal de una noche de nueve combates.