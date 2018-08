Courtois llega al Madrid dispuesto a 'competir' y con la Champions en mente

El portero internacional belga Thibaut Courtois llega al Real Madrid cumpliendo "un sueño", dispuesto "a competir" y a ayudar a ganar títulos, con una nueva Liga de Campeones como gran objetivo.

"Hoy cumplo un sueño, sólo los que me conocen bien saben lo que he trabajado para llegar aquí", afirmó Courtois, de 26 años, en un breve acto de presentación en el estadio Santiago Bernabéu.

"Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo", afirmó el nuevo portero "merengue", asegurando que "vengo a competir y a demostrar quién soy".

Courtois, que firmó con el equipo blanco por las próximas seis temporadas, se perfila como el nuevo portero titular blanco, por delante del hasta ahora indiscutible Keylor Navas, pero el internacional belga negó que haya recibido garantías en ese sentido.

"Nadie tiene que dar garantías, eso sería un error. Primero tienes que demostrar en los entrenamientos que eres el mejor para jugar, tiene que ser así", aseguró Courtois en una rueda de prensa.

"En ningún equipo donde he ido me han dicho que tenga garantías", insistió el nuevo portero merengue, que no ve problema en convivir con Keylor Navas.

"Cuando llegué al Chelsea en 2014, tenía que reemplazar a Petr Cech, somos amigos y hoy hablo con él. Los porteros somos un grupo de amigos dentro del vestuario, los porteros se llevan bien, es importante para el día a día", explicó Courtois.

"Solo lo conozco (a Keylor) de intercambiar unas palabras. Lo que me han dicho es que es una buenísima persona, igual que es un grandísimo portero, por eso vengo con el máximo respeto", aseguró.

El meta belga, de cuyo traspaso el Real Madrid no ha dado cifras, aunque la prensa estima que ha rondado los 40 millones de dólares, aseguró que el emblemático Iker Casillas había sido su referente y que fue el que le hizo soñar de niño con llegar un día al Real Madrid.

"He recibido muchas ofertas económicamente mejores, pero quería estar en el mejor club del mundo y también quería estar cerca de mis hijos que viven aquí", explicó Courtois.