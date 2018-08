Cristiano Ronaldo firma en amistoso su estreno goleador con la Juventus

El astro luso Cristiano Ronaldo no hizo esperar a los aficionados y a los dirigentes de la Juventus para mostrar su pegada, anotando uno de los cinco goles del triunfo de la Juve ante el equipo filial del club, este domingo en el tradicional partido anual en Villar Perosa.

CR7, procedente del Real Madrid, abrió el marcador para la 'Vecchia Signora' en el minuto 8.

El cinco veces ganador del Balón de Oro gozó de una clara ocasión que finalizó en gol juventino en propia meta de un defensor del filial.

El argentino Paolo Dybala firmó un doblete mientras que Claudio Marchisio cerró la goleada (5-0) ante jugadores de menos de 21 años del club piamontés.

La Juventus, vigente séptuple campeona de la Serie A, lleva a cabo tradicionalmente el cierre de su pretemporada en Villar Perosa, una pequeña localidad de 4 mil habitantes, dando así oportunidad a los aficionados de presenciar más de cerca a sus ídolos.

En un ambiente cálido y festivo, los espectadores invaden por costumbre el terreno de juego mucho antes de los 90 minutos reglamentarios para abrazar y pedir fotos a los jugadores juventinos.

Cristiano Ronaldo scores 8 minutes into his debut for Juventus ⚽pic.twitter.com/sWCbfUuGzX