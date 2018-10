Cristiano Ronaldo seguirá ausente con Portugal en octubre y noviembre

Cristiano Ronaldo se perderá los cuatro próximos partidos de Portugal, anunció este jueves su seleccionador Fernando Santos, que rechazó explicar los motivos de esta ausencia, mientras el astro luso se ve en medio de una polémica por una acusación de violación que él desmintió categóricamente.

El quíntuple Balón de Oro ya se perdió los dos partidos de septiembre, pero su entrenador dio a entender en aquel momento que su ausencia sería temporal, ya que estaba dirigida a facilitar "el proceso de adaptación" de Ronaldo a su nuevo club, la Juventus Turin, por el que fichó procedente del Real Madrid.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.