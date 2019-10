Cuadrangular de Correa empata la serie entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York

Con un jonrón del puertorriqueño Carlos Correa en el undécimo inning, los Astros de Houston vencieron este domingo 3x2 a los Yankees de Nueva York para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana a un triunfo por bando en el béisbol estadounidense.

El estacazo frente al lanzador y finalmente derrotado J.A. Happ (0-1) fue el primero de Correa esta postemporada y que dejó tendido en la grama al conjunto neoyorquino. El triunfo fue para el también relevista Josh James (1-0). "Estaba pensando en eso (en el jonrón). Todo el mundo hizo un gran trabajo, (el abridor Justin) Verlander y el bullpen. De las lesiones me siento bien, no jugué por dos semanas antes de los playoffs, pero he estado trabajando muy duro para regresar y estoy contento que pude hacer lo que hice hoy", señaló Correa tras el triunfo.

Los toleteros Aaron Judge, por los Yankees , y George Springer, por los Astros, también conectaron bambinazos.

La serie al mejor de siete encuentros continuará este martes en Nueva York con los Juegos 3, 4 y 5.

Para el primer partido en la Gran Manzana están anunciados los aperturistas Gerrit Cole (Astros) y el dominicano Luis Severino ( Yankees ).Tras perder el primer juego en casa por 7-0, los Astros reaccionaron desde el segundo inning, cuando el abridor visitante James Paxton se metió en problemas al permitir imparable de Alex Bregman, dar boleto al novato Yordan Alvarez y, tras el out del también cubano Yuli Gurriel, conceder un doblete impulsor de Correa.

Paxton apretó después el brazo para ponchar en fila al venezolano Robinson Chirinos y Jake Marisnick y controlar la situación.

Por su parte, Verlander volvió a realizar otra magistral actuación, aunque se vio dañada en el cuarto capítulo, cuando Judge le castigó con su bambinazo por el central con D.J.LeMahieu en circulación por boleto.

Desayuno de hoy: ¡Electricidad de ALTO VOLTAJE en el walk-off HR de Carlos Correa! ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️@TeamCJCorrea | #JugamosDuropic.twitter.com/mkXqc6l6iN — LasMayores (@LasMayores) October 14, 2019

En el quinto, los especatadores enloquecieron cuando los Astros empataron el partido a dos carreras por bambinazo solitario de Springer frente al relevista Adam Ottavino.

En el sexto, Correa sacó un out en home de leyenda para evitar que los Yankees tomaron el mando de nuevo y alargó el juego a los extrainnings.

Fue con las bases llenas por sencillos de LeMahieu, el venezolano Gleyber Torres y Brett Gardner tras pifia en el cuadro del venezolano Jose Altuve, que compensó Correa recuperando a tiempo la pelota y enfriando en la goma al primero con buena asistencia del receptor Robinson Chirinos.

El boricua salvó así una carrera con la jugada defensiva, antes de erigirse definitivamente como el héroe de la noche con su bambinazo ganador en extrainnings.