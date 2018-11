Daniel sale al rescate, Bears vencen 23-16 a Lions

Chase Daniel capitalizó la oportunidad de reemplazar a Mitchell Trubisky. Lo hizo con el mejor partido de su carrera de quarterback trotamundos en la NFL.

Daniel fijó marcas personales con 230 yardas en pases y dos touchdowns para que los Bears de Chicago siguieran a paso redoblado con una victoria este jueves por 23-16 ante los Lions de Detroit.

Los Bears (8-3), líderes de la División Norte de la NFC, certificaron su quinta victoria seguida con una interceptación de Kyle Fuller en la zona de anotación con menos de un minuto por jugar.

Detroit (4-7) ha perdido cuatro de cinco partidos, hundiéndose en el último lugar de la división.

Chicago desniveló el empate 16-16 con el pase interceptado por Eddie Jackson, avanzando 41 yardas para anotar.

.@EJackson_4 you can have our turkey. Just take it.#CHIvsDET | #DaBearspic.twitter.com/27dIy2K3MT