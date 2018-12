DeRozan guía a Spurs en triunfo sobre los Jazz

DeMar DeRozan se empinó este domingo en la NBA con 26 puntos y ocho rebotes y Rudy Gay agregó 23 tantos y 15 capturas para llevar a los San Antonio Spurs a una victoria de 110-97 sobre los Utah Jazz.

El también estelar LaMarcus Aldridge agregó 20 puntos para San Antonio, que ganó su segundo partido consecutivo luego de caer en cuatro de cinco anteriores.

Donovan Mitchell anotó 27 puntos, todos en la segunda mitad, y el español Ricky Rubio agregó 26 para el Jazz.

