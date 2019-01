Defensivas se imponen en 'playoffs' de la NFL

La intensidad de los partidos de fin de semana entre equipos comodines en la NFL ha mostrado que incluso en esta era de ofensivas explosivas, las defensivas continúan dominando la postemporada y los resultados a menudo se definen por un pie, una mano o incluso la pierna de un jugador de 40 años.

Para el pateador Sebastian Janikowski, esta temporada ha llegado a su fin -y quizá también su carrera- debido a que se lesionó el tendón de la corva izquierda en un intento fallido de gol de campo de 57 yardas antes del medio tiempo en la derrota de Seattle por 24-22 el sábado ante Dallas.

This Janikowski injury is every one of us mid-thirties dads trying to teach our kids how to kick a ball.