Dely Valdés dijo sentir pena por lo que pasó frente a El Salvador

El entrenador Julio Dely Valdés quedó más preocupado por ver cómo se puede recuperar físicamente a sus jugadores para el partido del próximo domingo en El Salvador, que por el empate 1-1 sostenido la noche del miércoles, en el partido de ida, que es clasificatorio para el Preolímpico de Concacaf de finales de año, jugado en el estadio Rommel Fernández.

“Eso mismo nos estábamos preguntando nosotros en el vestuario después del partido. Es una preocupación el tema físico”, reconoció el entrenador después de culminado el compromiso.

Dely Valdés señaló que era una pena lo que pasó contra El Salvador, porque “primero, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, cómo se llevó a cabo el partido. Que iba a ser un resultado muy cerrado”.

El técnico se lamentó de la jugada desafortunada en el autogol que le dio el empate a los salvadoreños comenzando el segundo tiempo, y dijo que fue una pena porque “no recuerdo que para nada haya trabajado el portero Samuel Baptista”.

“Ni antes del gol ni después del gol, no nos tiraron a puerta. Después del gol el equipo lo intentó, pero se hizo más con el corazón que con fútbol. Los que entraron en el segundo tiempo intentaron empujar al equipo, pero no alcanzó”, subrayó el Panagol.

Dely Valdés apuntó que si también se hubiera ganado por la mínima, hubiera sido un buen resultado.

DT Julio Dely Valdés: 'El equipo intentó recuperarse luego del empate, pero no se nos dio' #TodosSomosPanamápic.twitter.com/h1DJO0hymb — FEPAFUT (@fepafut) July 18, 2019

“Eso nos obliga evidentemente a tener que marcar fuera de casa, y de lo que nos preguntábamos en el vestuario, cómo vamos a recuperar a cuatro o cinco jugadores”, que terminaron acalambrados muy temprano en el partido.

En la parte anímica, Dely Valdés dijo que tocará trabajar. Pero reconoció que el gol influyó mucho en esa parte anímica, porque a partir del empate, en la parte anímica, el equipo se vino abajo.

El técnico colonense fue claro en afirmar que no se siente presionado por lo que se dice detrás de bastidores, de un reemplazo suyo para el el seleccionado nacional. “Para nada, en lo absoluto”, respondió Dely Valdés.

“A mí no se me puede evaluar mucho menos por la selección Sub-22, a mí me tienen que evaluar por otra cosa. A mí no me preocupa nada en lo absoluto”.

Dely Valdés reconoció que si no hubo contundencia, a pesar de tener por más tiempo el balón, es “porque tenemos que ser más eficaces”. Y a su juicio, “el partido tuvo que haber terminado 1-0, o 2-1, por esa ocasión que se desperdició con Gilberto”.

“Tuvimos en muchas ocasiones buena posesión del balón, pero ellos también se agrupaban muy bien atrás y era difícil pelotear a un equipo que estaba bien agrupado por detrás del balón”, dijo.

En el aspecto físico dijo que para nada hubo sobrecarga en la preparación física del equipo.

“Nosotros controlamos bien las cargas de trabajo. Después de la Copa Oro hemos tenido una semana de trabajo o un poco más con el equipo, la parte física la hemos trabajado bien”, explicó Dely Valdés.

El tema de los jugadores que se acalambraron muy temprano en el partido, pudo haber sido fatiga o cansancio, estimó el entrenador.

Dely Valdés adelantó que para el partido de vuelta de este domingo (4:15 p.m. en El Salvador), "tenemos que pensar que tenemos que marcar un gol como mínimo. Tenemos mucha fe en que lo vamos a lograr".

Pero más allá de lo que se haga el domingo, el técnico estimó que lo que más lo tranquiliza es que "defensivamente el equipo está fantástico. Hoy [miércoles] ha sido un reflejo de lo que hace la selección mayor. A nosotros en el equipo mayor pocas ocasiones nos crean ocasiones los rivales y poco nos tiran a la puerta. En ese sentido, creo que vamos a estar bien. Vamos a intentar recuperar a los jugadores y buscaremos alternativas para presentar un equipo mejor en los aspectos físico y táctico, etc”.