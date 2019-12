Dennis fija récord de velocidad al ganar primera etapa

TOUR DE FRANCIA

Rohan Dennis se alzó este sábado con la primera etapa del Tour de Francia, en la que estableció un récord de velocidad para una contrarreloj individual. El ciclista australiano cronometró 14 minutos y 54 segundos para cubrir el tramo de 13.8 kilómetros (8.5 millas), que se disputó en la ciudad holandesa de Utrecht.

Y Vincenzo Nibali, el vigente campeón, quizás fue el más beneficiado de la jornada inicial de la ronda gala, al abrir cierto margen sobre sus principales rivales en la lucha por el título.

El colombiano Nairo Quintana, señalado como uno de los cuatro favoritos a la victoria general, entró en el puesto 57, con un atraso de 61 segundos con respecto del líder.

Bajo un sofocante calor, la actuación de Dennis fue más impresionante debido al hecho de que superó a dos campeones mundiales en cronometradas.

El tricampeón mundial Tony Martin le escoltó por cinco segundos, mientras que el pentacampeón Fabian Cancellara figuró seis segundos detrás para completar el podio de la etapa.

"No me esperaba ir tan rápido", dijo Dennis. "Había calculado cómo, 'haré 16 minutos, 16 minutos' de lo que estaba haciendo en los entrenamientos y al final acabé con algo extra".

La velocidad promedio de Dennis fue de 55.446 kilómetros por hora (34.4 mph) y eclipsó el récord que el británico Chris Boardman fijó en el prólogo del Tour de 1994, si bien con un distancia menos corta.

"El trabajo del equipo fue arduo, en reconocimientos, entrenamientos específicos, todo rindió frutos", dijo Dennis, quien previamente fue dueño del récord mundial de la hora al cubrir 52.49 kilómetros en febrero.

El último australiano en ponerse el maillot — la camiseta amarilla de líder— fue Simon Gerrans en 2013. "Quiero lucirla por un día más", señaló Dennis, medalla olímpica de plata en la persecución por equipos en los Juegos de Londres 2012.

Quintana no es un experto en la contrarreloj y se tomó con serenidad su desempeño: "El inicio de una gran vuelta siempre resulta difícil. Hacía mucho que no disputaba una crono". "Ha sido una prueba exigente, pero de sensaciones me encontraba bien. En realidad nos interesaban los tiempos de los hombres que van a luchar (por el título), no el de Dennis", añadió Quintana, quien busca convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour.

Esos hombres son Nibali, Chris Froome (campeón del Tour 2013) y Alberto Contador (dos veces campeón del Tour. El italiano Nibali entró con un atraso de 43 segundos; el británico Froome a 50; y el español Contador a 58.

"Fue demasiado duro para ser un tramo tan corto", dijo Froome. "Me preparé para las etapas de larga distancia. Esto costó, pero feliz que ya lo superé".

Este Tour arrancó en una ciudad holandesa con 320 mil habitantes, que vive con pasión el ciclismo. Dio la impresión que todo el mundo salió a presenciar el recorrido.

El Tour seguirá en Holanda para la segunda etapa este domingo, que partirá en Utrecht para cubrir 166 kilómetros (103 millas) a lo largo de la costa y hasta alcanzar el corazón del delta fluvial en Zelanda.