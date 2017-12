Djokovic, impaciente por su regreso

El serbio Novak Djokovic, que en breve regresará al circuito tras seis meses de ausencia, se declaró este martes "impaciente" por volver a las pistas tras 18 meses de "altos y bajos" que le han permitido sacar conclusiones de su lesión.

El ex número uno mundial, de 30 años, volverá a saltar a las canchas del 28 al 30 de diciembre en el torneo de exhibición de Abu Dabi.

Semanas como Número 1 ATP: 1️⃣ Roger Federer -> 302 2️⃣ Novak Djokovic -> 223 3️⃣ Rafa Nadal -> 160 4️⃣ Andy Murray -> 41 pic.twitter.com/AHuRk1G9DE— RF302 (@OnlyRogerCanFly) 26 de diciembre de 2017

La última vez que compitió fue en el pasado torneo de Wimbledon, en julio, y después anunció que ponía fin a la temporada por una lesión de codo.

Esta ausencia le ha hecho caer a la plaza 12 de la clasificación ATP, la más baja en la última década.

"Desde hace un año y medio, paso por altos y bajos debido al problema (de codo). Hasta ahora, nunca en mi vida me había tenido que operar y nunca había tenido grandes lesiones que me hubiesen tenido de baja tanto tiempo", declaró Djokovic en una entrevista a Sport360 en Abu Dabi.

"Nunca me había perdido un Grand Slam. Fue una decisión difícil de tomar, pero no podía jugar, no tenía otra opción", añadió en referencia al hecho de tener que poner fin a la temporada de manera precipitada.

"Seguro que esto me habrá servido de lección para el futuro, quiero evitar tenerme que volver a encontrar con una lesión de este nivel (...) No ha sido fácil para mí estar tanto tiempo ausente. Tengo muchas ganas de volver a la competición".

El tenista serbio anunció a finales de noviembre que el checo Radek Stepanek, recién retirado del circuito, pasará a formar parte de su equipo como entrenador y que trabajará en colaboración con Andre Agassi.