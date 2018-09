Djokovic gana su tercer US Open tras vencer a Del Potro en la final

El serbio Novak Djokovic ganó este domingo su tercer Abierto de Estados Unidos al vencer en la final en sets corridos al argentino Juan Martín Del Potro, sumando su segundo título de Grand Slam de la temporada y arrebatándole el tercer puesto del ranking de la ATP.

🏆🏆🏆@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!